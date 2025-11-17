Россия
19:51, 17 ноября 2025

В российском регионе мужчина заблудился в лесу и увяз в болоте

В Калининградской области мужчина заблудился в лесу и увяз в болоте
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Калининградской области мужчина заблудился в лесу и увяз в болоте, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Публикация появилась в Telegram-канале областного ведомства.

Все произошло в Полесском муниципальном округе возле поселка Тургенево. Мужчина ушел в лес и потерялся.

На его поиски отправили десять специалистов, а также три единицы техники. Пострадавшего нашли застрявшим в болоте. Мужчину госпитализировали с подозрением на переохлаждение, добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее в Курганской области ребенка-инвалида нашли в болоте. После того как родители не смогли самостоятельно отыскать сына, к поискам подключились спасатели. Мальчик был обессилен, напуган и, вероятно, не мог выбраться сам.

