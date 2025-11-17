В Саратове спасли двух недоношенных младенцев весом по 900 граммов

Врачи в Саратове спасли близнецов, родившихся с экстремально низким весом

Врачи Саратовской областной детской клинической больницы выходили мальчиков, родившихся намного раньше срока. Об этом сообщает издание «Версия Саратов» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Медикам удалось спасти двух недоношенных младенцев, которые появились на свет на 28-й неделе беременности. Каждый из близнецов при рождении имел критически низкий вес — около 900 граммов. Это потребовало применения специальных методик выхаживания.

«Несколько дней малыши находились в критическом состоянии, но благодаря усилиям врачей анестезиологов-реаниматологов риска для жизни больше нет», — пояснили в больнице. Сейчас мальчики стабильно набирают массу тела и постепенно догоняют в развитии сверстников, родившихся в срок.

