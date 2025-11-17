Мир
Во Франции решили снять охрану с российских дипломатов

Оранский: Французские власти сняли охрану с генконсульства России в Марселе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Власти французского города Марсель решили снять охрану с генерального консульства России, которое в феврале подверглось нападению со стороны проукраинских активистов. Об этом сообщил генконсул Станислав Оранский, его слова приводит РИА Новости.

«Насколько нам стало известно из неофициальных источников, даже наши учреждения генконсульства Марселя — с них была снята охрана, которая раньше осуществлялась путем просто объезда патрульной машины. Сейчас нас вовсе исключили из объектов охраны», — указал дипломат.

Оранский подчеркнул, что это решение отражает официальную позицию французских властей. Он также указал, что руководство республики никак не борется с нападавшими на дипломатические объекты России.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, произошел взрыв. Как уточнял генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, один из напавших на дипломатическую миссию России в Марселе женат на украинке.

