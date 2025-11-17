Военный указал на ослабляющее ВСУ решение командования

Военный Дандыкин: Борьба за Красноармейск ослабляет ВСУ на других направлениях

Решение командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать борьбу за Красноармейск, Димитров заметно ослабляет противника на других направлениях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил это вынужденной переброской военнослужащих из других районов под Красноармейск.

«Там сейчас идут очень жесткие бои, потому что противник пытается деблокировать котлы. И бои эти продолжатся еще какое-то время. Главное сейчас — это уничтожение противника. И это же позволяет российским военным добиваться успеха на других направлениях», — сказал Дандыкин.

ВСУ, по его словам, вынуждены снимать солдат с других участков фронта и бросать их под Красноармейск — из-за этого оголяются другие направления, как, например, запорожское.

«Но противник все еще не сдается, он не бежит. Да, люди сдаются в плен, но не так как было, например, на "Азовстали" — не сотнями. Так что взятие Красноармейска, Димитрова — это вопрос времени, думаю, недель», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР. Боевые действия ведутся в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.