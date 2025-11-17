Забота о себе
21:03, 17 ноября 2025Забота о себе

Врач раскрыла влияние даже небольшого количества алкоголя на сон

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lookstudio / Freepik

Врач Нэнси Фолдвари-Шефер из клиники Кливленда раскрыла влияние даже небольшого количества алкоголя на качество сна. Ее слова приводит издание Infobae.

«Алкоголь приводит к фрагментарному сну, то есть головной мозг ненадолго просыпается, из-за чего цикл сна прерывается снова и снова», — объяснила доктор. В результате за ночь человек не сможет полностью восстановиться, подчеркнула она.

Специалистка уточнила, что алкоголь негативно влияет на сон особенно во второй половине ночи. При этом, по ее словам, совершенно неважно, сколько человек выпил вечером. Перечисленные эффекты будут проявляться при любой дозе спиртных напитков, заключила Фолдвари-Шефер.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как необходимо питаться вечером, чтобы крепко спать. Так, она посоветовала ужинать омлетом и фруктами.

