17:47, 17 ноября 2025

Жители общежития отказали россиянину в просьбе и поплатились жизнями

В Мордовии мужчина расправился с отказавшими ему в тишине соседями
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Республике Мордовия»

В Республике Мордовия возбудили дело о расправе над двумя жителями Саранска. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, двое мужчин в компании 30-летней женщины громко отдыхали в одном из общежитий города. Сосед неоднократно приходил к ним и просил вести себя потише, однако его просьбы были проигнорированы, что привело к конфликту. Мужчина вооружился ножом и нанес ранения всем троим. Полученные двумя молодыми людьми ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Черкесске осудили киллера, расправившегося со знакомым бывшей жены.

