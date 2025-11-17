Жители общежития отказали россиянину в просьбе и поплатились жизнями

В Мордовии мужчина расправился с отказавшими ему в тишине соседями

В Республике Мордовия возбудили дело о расправе над двумя жителями Саранска. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, двое мужчин в компании 30-летней женщины громко отдыхали в одном из общежитий города. Сосед неоднократно приходил к ним и просил вести себя потише, однако его просьбы были проигнорированы, что привело к конфликту. Мужчина вооружился ножом и нанес ранения всем троим. Полученные двумя молодыми людьми ранения оказались несовместимы с жизнью.

