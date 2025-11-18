Экономика
16:29, 18 ноября 2025

Буланова высказалась о своей хозяйственности

Татьяна Буланова призналась, что не отличается хозяйственностью
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Певица Татьяна Буланова призналась, что не отличается хозяйственностью. На эту тему звезда высказалась в интервью журналу «Телепрограмма».

Артистка ответила на вопрос, готовит ли она себе что-либо самостоятельно, когда находится дома. «Я не хозяйка. Моя коллега спросила: "Какое твое любимое блюдо, которое ты готовишь?" — Я говорю: "Ну, "Доширак". Говяжий. Острый я люблю". (...) Поэтому, к сожалению, у артистов такая вот история», — отметила Буланова. Певица добавила, что в последнее время мало проводит дома из-за плотного гастрольного графика, однако, несмотря на трудности такого режима, она благодарна тому, что сейчас у нее много работы.

Ранее бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что любит убираться у себя в квартире и не доверяет эту работу посторонним.

