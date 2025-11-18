Российский косметический бренд раскрыл подробности о производстве в Китае

В VOIS назвали технологичность плюсом производства косметики в Китае

Технологичность, широкий выбор сырья и высокую скорость назвали главными плюсами китайских производств косметических средств. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе бренда VOIS.

Представители российской марки уточнили, что с самого основания продукция VOIS разрабатывается и создается в Китае. «С точки зрения возможностей китайские партнеры стали для нас оптимальным выбором: они позволяют сохранять нужную скорость в изменении составов и упаковок», — отметил сооснователь VOIS Владимир Загорский.

Китай давно известен как один из центров развития косметологии. Именно в этой стране впервые синтезировали гиалуроновую кислоту и придумали гидрофильное масло. Еще в древности китаянки смывали макияж растительными маслами — так появился популярный у россиянок способ очищения кожи

Бренд работает с восьмью производствами, в том числе Datang Cosmetics и Tengyu Group, которые сертифицированы по международным стандартам GMP и ISO и оснащены высоко автоматизированными линиями. Отмечается, что многоуровневая система производства на китайских фабриках, а именно: разделение процессов варки, фильтрации, охлаждения и розлива по разным уровням, гарантирует идеальные условия гигиены и полное исключение перекрестного загрязнения.

Сначала команда VOIS изучает запросы аудитории, затем анализирует потенциал того или иного средства и запускает разработку, в ходе которой производство создает образцы и проводит лабораторные тесты. После этого продукт также проходит внутреннее тестирование на команде и комьюнити VOIS, где оценивается органолептика: текстура, аромат и эффект. Далее лучшие образцы направляются на дополнительные исследования в независимые лаборатории, где проверяются стабильность, pH и состав.

В завершение продукт тестируется на более широкой фокус-группе, и по итогам голосования утверждается финальная формула для запуска в производство. «Все исследования по новым продуктам мы проводим еще на стадии образцов, совершая дополнительную проверку через независимую лабораторию, чтобы обеспечить полную прозрачность и контроль на каждом этапе», — подытожила руководитель отдела разработки продукта Дарья Александрова.

