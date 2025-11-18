Раскрыты подробности о дате послания Путина

РБК: Не стоит ждать послание Путина Федеральному собранию в 2025 году

Ориентировочной даты послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Информатор в администрации президента и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что поручения по подготовке ежегодного послания президента Федеральному собранию пока не поступали. Ориентировочная дата мероприятия тоже неизвестна. «...В этом году, скорее всего, его уже ждать не стоит», — заключается в публикации.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин не принял окончательного решения об оглашении послания Федеральному собранию. «Это (оглашение послания Федеральному собранию — прим. "Ленты.ру") зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям», — подчеркнул представитель Кремля.