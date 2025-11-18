Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:38, 18 ноября 2025Россия

Раскрыты подробности о дате послания Путина

РБК: Не стоит ждать послание Путина Федеральному собранию в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Ориентировочной даты послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Информатор в администрации президента и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что поручения по подготовке ежегодного послания президента Федеральному собранию пока не поступали. Ориентировочная дата мероприятия тоже неизвестна. «...В этом году, скорее всего, его уже ждать не стоит», — заключается в публикации.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин не принял окончательного решения об оглашении послания Федеральному собранию. «Это (оглашение послания Федеральному собранию — прим. "Ленты.ру") зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям», — подчеркнул представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

    Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

    В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

    Здание двух украинских СМИ загорелось после атаки ВС России на Днепропетровск

    В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Миру предсказали новую пандемию и масштабную войну к концу 2025 года

    Раскрыт самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

    Военкоры рассказали о продолжающем пылать в порту Измаила танкере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости