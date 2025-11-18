Интернет и СМИ
06:02, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

Девушка начала передразнивать соседского попугая и довела его до депрессии

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: travelarium.ph / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником NameLEsstp пожаловалась на соседского попугая, который чрезмерно шумно вел себя и будил ее по утрам. Не найдя иного выхода своему раздражению, девушка начала громко передразнивать птицу и довела ее до депрессии.

«Он кричал — я кричала, он свистел — я свистела в ответ. У нас выработалась определенная привычка, как будто мы отстраненные и злые соседи по комнате, общающиеся птичьими криками. Иногда я даже сама становилась инициатором», — призналась девушка.

Однако затем автор на пару дней прекратила общение с попугаем, погрузившись в собственные проблемы. После этого к ней в дверь постучала владелица птицы, выглядевшая смущенной. Она сказала, что на попугая спонтанный режим тишины повлиял самым неожиданным образом — он начал ходит вперед и назад, и визжать, если на его крики не отзывались из-за стены.

«Она сказала, что у птицы много лет назад был друг-попугай, которого не стало, и она думает, что ей нужен птичий компаньон. Она попросила меня издать пару птичьих звуков, пока она клала ему в клетку лакомство, чтобы посмотреть, съест ли он его. Я неохотно согласилась, хоть и почувствовала себя униженной, но все же выполнила просьбу. И, конечно же, этот маленький подлец начал есть и играть», — рассказала девушка.

В итоге соседка попросила ее хотя бы несколько минут в день отводить на общение с попугаем через стену, чтобы тот снова не впал в депрессию. Таким образом NameLEsstp, по ее собственным словам, невольно вступила в «отношения на расстоянии» с птицей.

Ранее попугай из Твери потерял рассудок из-за плохого капремонта. Птица получила моральное потрясение из-за постоянно капавшей на крышку ее клетки воды.

