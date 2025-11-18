Интернет и СМИ
07:45, 19 ноября 2025Интернет и СМИ

Дмитрий Гордон изменил мнение о россиянах и отказался считать их народом

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не считает россиян народом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался считать россиян народом. Такое заявление он сделал в беседе с российским журналистом Станиславом Кучером (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ролик вышел на YouTube.

«Я их даже народом называть не могу, это не народ, это сброд», — сказал Гордон о жителях России.

В ответ на эту реплику Кучер напомнил, что в 2019 году Гордон в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) положительно отзывался о россиянах и говорил, что в России много талантливых людей. Гордон же заявил, что с тех пор прошло много времени, поэтому он изменил мнение.

В июле 2024 года суд в Москве заочно приговорил украинского журналиста к 14 годам лишения свободы. Причиной послужили призывы Гордона нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о Вооруженных силах страны.

Перед этим журналиста несколько раз объявляли в розыск в России.

