Мема: Европа обречена на крах, поскольку ЕС развязывает войны

Европейский союз (ЕС) обречен на крах, поскольку он стал коррумпированным институтом, развязывающим войны. Такой сценарий будущего для Европы высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Европа обречена на крах, с моим участием или без него, потому что это коррумпированный институт, не представляющий волю европейского народа», — заявил политик.

Мема указал на то, что Евросоюз называет себя «самым демократическим институтом в мире», развязывая при этом войны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет следовать за Евросоюзом и переводить экономику на военные рельсы. По его словам, милитаризация экономики призвана позволить другим европейским лидерам укрепить свою власть и сохранить текущий уровень поддержки Украины.