Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 18 ноября 2025Мир

Европе предрекли мрачный сценарий

Мема: Европа обречена на крах, поскольку ЕС развязывает войны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) обречен на крах, поскольку он стал коррумпированным институтом, развязывающим войны. Такой сценарий будущего для Европы высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Европа обречена на крах, с моим участием или без него, потому что это коррумпированный институт, не представляющий волю европейского народа», — заявил политик.

Мема указал на то, что Евросоюз называет себя «самым демократическим институтом в мире», развязывая при этом войны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет следовать за Евросоюзом и переводить экономику на военные рельсы. По его словам, милитаризация экономики призвана позволить другим европейским лидерам укрепить свою власть и сохранить текущий уровень поддержки Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Антикоррупционные органы Украины предрекли Зеленскому расплату на фоне скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости