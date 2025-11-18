Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 18 ноября 2025Силовые структуры

Генерал Росгвардии пообещал отстоять свою честь по делу о дронах «Выжигатель»

Генерал Росгвардии Рябых не признал вину во взятке на ₽17 млн при поставках БПЛА
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В 235-м гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых, обвиняемого в коррупции при поставках БПЛА и комплекса противодействия дронам «Выжигатель». Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании подсудимый заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. Он назвал содержимое обвинительного заключения клеветой и напомнил, что участвовал во всех вооруженных конфликтах — «от Сирии до СВО», и добросовестно служил. Генерал пообещал отстоять свою честь до конца, он не позволит себе врать, а другим наговаривать на себя.

Рябых был арестован в феврале. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупом размере») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его уволили с занимаемой должности после задержания.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    В российском регионе впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

    Пытавшийся спровоцировать авиакатастрофу во время рейса пилот избежал тюрьмы

    Воюющий в Донбассе однокурсник Сырского поделился воспоминаниями о главкоме ВСУ

    Во Франции допустили отправку Макроном летчиков на Украину

    В Кремле назвали поводы для головной боли в Киеве

    Россиянам назвали условия выплаты 13-й зарплаты

    Всадник на лошади провалился в огромную яму в России и сделал неожиданное открытие

    Невеста Башарова сообщила о тайной свадьбе

    Известная специя оказалась эффективна при снижении уровня холестерина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости