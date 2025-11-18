Генерал Росгвардии пообещал отстоять свою честь по делу о дронах «Выжигатель»

Генерал Росгвардии Рябых не признал вину во взятке на ₽17 млн при поставках БПЛА

В 235-м гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых, обвиняемого в коррупции при поставках БПЛА и комплекса противодействия дронам «Выжигатель». Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании подсудимый заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. Он назвал содержимое обвинительного заключения клеветой и напомнил, что участвовал во всех вооруженных конфликтах — «от Сирии до СВО», и добросовестно служил. Генерал пообещал отстоять свою честь до конца, он не позволит себе врать, а другим наговаривать на себя.

Рябых был арестован в феврале. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупом размере») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его уволили с занимаемой должности после задержания.