Российская супермодель Ирина Шейк: Несовершенства могут быть идеальными

Российская супермодель Ирина Шейк высказалась о современных стандартах красоты. Соответствующее интервью публикует People.

39-летняя манекенщица призналась, что в детстве чувствовала себя неуверенной. Однако со временем она поняла, что любви к себе и уверенности можно научиться. «В этой индустрии так много вещей, которые теперь можно совершенствовать и корректировать, и я всегда говорю: нужно просто любить себя такой, какая ты есть», — объяснила знаменитость.

По ее словам, этому правилу она учит свою дочь Лею. «Существует так много стандартов красоты, от которых я, конечно же, стараюсь оградить свою дочь. Несовершенства могут быть идеальными. Например, вы можете посмотреть на одну из самых красивых женщин в мире, и, возможно, у нее неидеальный нос, губы или уши, но в этом и заключается ее красота. Поэтому я выступаю за естественную красоту и ценю то, кем вы являетесь», — отметила модель.

Ранее сообщалось, что Ирину Шейк заметили без бровей на презентации нового календаря Pirelli.