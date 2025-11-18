Известный 54-летний актер снялся обнаженным для журнала

Американский актер Уолтон Гоггинс в откровенном виде снялся для журнала GQ

Американский актер и продюсер Уолтон Гоггинс в откровенном виде снялся для журнала GQ. Соответствующий пост размещен на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летнюю звезду фильма «Омерзительная восьмерка» и сериала «Белый лотос» запечатлели полностью обнаженным. Он сидел на стуле в солнцезащитных очках и с сигаретой во рту, положив ногу на ногу.

Кроме того, артист предстал перед камерой босиком в белой водолазке и брюках, позируя у уличного телефона. Известно, что автором кадров выступил фотограф Тайрелл Хамптон.

Ранее в ноябре американский актер и продюсер Мэттью Макконахи вместе с женой, бразильской фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, снялся в откровенном виде для рекламы своего алкогольного бренда Pantalones Organic Tequila.