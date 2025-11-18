Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:44, 18 ноября 2025Экономика

Китай начал меньше торговать с Украиной

ГТУ КНР: С начала 2025-го товарооборот Китая и Украины снизился на 8,6 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

С начала 2025-го товарооборот Китая и Украины снизился. О том, что страны стали меньше торговать, со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает РИА Новости.

С января по октябрь поставки Китая выросли на 33,7 процента, до 4,07 миллиарда долларов. В то же время отгрузки товаров с Украины упали почти в полтора раза (минус 41,4 процента) — до 2,29 миллиарда долларов. Общий товарооборот сократился на 8,6 процента год к году, до 6,36 миллиарда долларов.

Таким образом, положительное сальдо КНР за отчетный период составило 1,78 миллиарда долларов, а ситуация кардинальным образом переменилась с аналогичного периода 2024-го, когда профицит примерно в 905 миллионов долларов фиксировали у украинской стороны.

Китай поставляет на Украину автомобили и комплектующие к ним, литиевые батареи, шины, телевизоры, смартфоны, оптоволоконные кабели, дезинфицирующие средства, рис, электроприборы и иные товары. В свою очередь, Украина продает железную руду, кукурузу, подсолнечное и рапсовое масло, говядину, масло из соевых бобов, фанеру, ячмень, прочее продовольствие, сырье и полуфабрикаты.

По итогам января-октября 2025 года российско-китайский товарооборот упал на 9,5 процента. Он составил 183,243 миллиарда долларов. За указанный период КНР ввезла в РФ товаров на 82,069 миллиарда долларов — на 12,6 процента меньше, чем в январе-октябре 2024 года. Российские поставки в Китай уменьшились почти на семь процентов и оцениваются в 101,174 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости