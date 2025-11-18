Куклачев отреагировал на новость о завершении карьеры

Артист Юрий Куклачев назвал новость о своей готовности завершить карьеру фейком

Известный артист и дрессировщик, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев назвал новость о скором завершении карьеры «очередным фейком». Его слова передает ТАСС.

По словам Куклачева, сейчас он работает над подготовкой «большой программы по созданию нового шоу с кошками». Также народный артист РСФСР поедет на гастроли в Сибирь со спектаклем «Самый добрый клоун».

«Появился очередной фейк. Написали то, что не соответствует действительности. Я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене. Это все неправильно», — заявил Куклачев.

Ранее сообщалось, что Куклачев больше не сможет выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.