Дрессировщик Юрий Куклачев объявил об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

Народный артист РСФСР, легендарный дрессировщик Юрий Куклачев объявил о завершении карьеры. Его слова передает «Абзац».

По словам художественного руководителя Театра кошек, он больше не может выходить на сцену из-за проблем со здоровьем. Куклачев заявил, что теперь его главным источником дохода стала продажа книг.

«Я выступать не могу — здоровье не позволяет. Поэтому я только могу с книгами сидеть, говорить о них», — поделился артист.

В апреле 2024 года Куклачева госпитализировали, ему провели срочную операцию. Известно, что артист перенес обширный инфаркт во время выступления. Позже дрессировщик рассказал, что продолжил выполнять сложный акробатический трюк, несмотря на жгучую боль в груди, чем нанес сердцу непоправимый ущерб.