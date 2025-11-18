Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 18 ноября 2025Экономика

Медведь забрался в российскую школу

В Приморье гималайский медведь проник в школу
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Craig Lovell / Reuters

В Приморье гималайский медведь проник в школу, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Животное заметили в одном из поселков Ханкайского района. Сотрудники учреждения вызвали охотоведов, те поймали животное голыми руками. Выяснилось, что в школу забралась, предположительно, домашняя самка полутора лет. Выпускать ее в дикую природу нельзя. Животное забрали в питомник «Тигр», вскоре медведице проведут ветеринарный осмотр.

Ранее медведи с острова Колючин на Чукотке забрались на заброшенную метеорологическую станцию. Фотографии животных, сделанные Дмитрием Кохом, получили награду в международном фотоконкурсе «Drone awards-2022» в номинации «Серия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости