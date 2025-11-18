Медведь забрался в российскую школу

В Приморье гималайский медведь проник в школу

В Приморье гималайский медведь проник в школу, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Животное заметили в одном из поселков Ханкайского района. Сотрудники учреждения вызвали охотоведов, те поймали животное голыми руками. Выяснилось, что в школу забралась, предположительно, домашняя самка полутора лет. Выпускать ее в дикую природу нельзя. Животное забрали в питомник «Тигр», вскоре медведице проведут ветеринарный осмотр.

Ранее медведи с острова Колючин на Чукотке забрались на заброшенную метеорологическую станцию. Фотографии животных, сделанные Дмитрием Кохом, получили награду в международном фотоконкурсе «Drone awards-2022» в номинации «Серия».