09:26, 18 ноября 2025

МИД России ответил на решение Австралии не возвращать землю под посольство

МИД: Россия изучает решение Австралии по зданию посольства РФ в Канберре
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия внимательно изучает решение суда в Австралии, который не сохранил за страной право на земельный участок под строительство нового здания посольства РФ в Канберре. Об этом сообщает российский МИД, передает РИА Новости.

«В настоящий момент судебное решение внимательно изучается российской стороной как с юридической, так и с внешнеполитической точки зрения. Но уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести местные СМИ», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что австралийские власти пытались расторгнуть договор об аренде земельного участка, предназначенного под строительство российского посольства, однако они были «фактически признаны федеральным судом Австралии незаконными».

15 июня 2023 года парламент страны в ускоренном режиме принял закон «О внутренних делах», на который опирался австралийский суд при вынесении решения.

12 ноября стало известно, что Россия проиграла суд из-за участка земли, выделенного под здание посольства в Канберре. Согласно решению суда, Австралия может вернуть себе земельный участок, а Москва получит от правительства страны компенсацию за расторжение договора аренды и половину от суммы судебных издержек.

