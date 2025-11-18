Минтранс задумался о возобновлении работы закрытых с 2022 года аэропортов

Министерство транспорта России готовится к возобновлению работы аэропортов, закрытых с 2022 года. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин, его слова приводит ТАСС.

«Если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — сказал Никитин.

В данный момент ограничены работы аэропортов в ряде городов южной и центральной России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

В сентябре аэропорт Краснодара принял первый международный рейс после открытия. В воздушной гавани приземлился борт из Стамбула.