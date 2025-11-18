Москалькова: В Курске находятся граждане Украины, спасенные военными России

В Курске на данный момент находятся граждане Украины, которых во время боевых действий спасли российские военные. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину», — рассказала она.

Омбудсмен отметила, что уже сообщила об этом украинской стороне и на данный момент ждет от них ответа.

Ранее Москалькова заявила, что Москва делает все возможное, чтобы помочь россиянам из Прибалтики вернуться в родную страну и социализироваться. По ее словам, в последнее время живущие в Прибалтике россияне, включая жителей Латвии, под угрозой депортации стали чаще обращаться в ее аппарат.