Москалькова сообщила о желающих вернуться на родину украинцах в России

В Курске на данный момент находятся граждане Украины, которых во время боевых действий спасли российские военные. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.
«Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину», — рассказала она.
Омбудсмен отметила, что уже сообщила об этом украинской стороне и на данный момент ждет от них ответа.
Ранее Москалькова заявила, что Москва делает все возможное, чтобы помочь россиянам из Прибалтики вернуться в родную страну и социализироваться. По ее словам, в последнее время живущие в Прибалтике россияне, включая жителей Латвии, под угрозой депортации стали чаще обращаться в ее аппарат.