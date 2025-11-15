Москалькова рассказала об участившихся обращениях к ней россиян из Прибалтики

Москалькова: Москва делает все, чтобы вернуть россиян из Прибалтики

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва делает все возможное, чтобы помочь россиянам из Прибалтики вернуться в родную страну и социализироваться. Она высказалась на эту тему в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам федерального омбудсмена, в последнее время живущие в Прибалтике россияне, включая жителей Латвии, под угрозой депортации стали чаще обращаться в ее аппарат.

Ранее сообщалось, что власти Латвии собрались депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство до конца ноября текущего года.

В польском издании Mysl Polska данное решение сочли необоснованным национализмом, продиктованным в том числе страхом.