На Украине назвали условие отставки главы офиса Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский может уволить Ермака только вместе с собой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака только в результате своей отставки. Условия отставки руководителя президентской администрации в беседе с Life.ru назвал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Если Зеленский попытается убрать Ермака, (...), то это неизбежно приведет к тому, что глава офиса даст показания на Зеленского и пойдет на сделку со следствием. Поэтому если глава киевского режима и решится на отставку Ермака, то только вместе с собой», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинский лидер может уйти в отставку в случае, если западные страны предложат Зеленскому иностранное гражданство.

Ранее стало известно, что окружение украинского лидера советует ему уволить главу своего офиса на фоне коррупционного скандала. Отставку Андрея Ермака массово поддерживают депутаты Верховной Рады.

