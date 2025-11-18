Бывший СССР
На Украине призвали мобилизовать мужчин со служебными собаками

Украинский экс-командир призвал мобилизовать мужчин со служебными собаками
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Бывший командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец призвал мобилизовать всех мужчин, у которых есть служебные собаки. Слова экс-командира приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Из них нужно делать ячейки по два-три человека с собакой, которые будут вести наблюдение на фронте — собака будет выявлять врага лучше, чем пехотинцы», — подчеркнул Якубец.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Береза призвал мобилизовать женщин и мужчин с 18 лет. По его словам, Украине, чтобы победить в конфликте и остаться государством, необходимо «объединить внутренние силы», а мобилизованных 18-летних можно использовать не на фронте непосредственно.

