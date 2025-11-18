Набожная свекровь зашла в ванную невестки и пришла в ужас

Пользовательница Reddit с ником Individual_Bus5181 поделилась историей о том, как свекровь зашла в ее ванную комнату и пришла в ужас. Саму рассказчицу ситуация позабавила.

По словам женщины, ее свекровь «очень набожная христианка». «Она из тех, кто снимает на видео всю проповедь и рассылает ее пропустившим службу. Мой муж был воплощением невинности, когда я его встретила — домашнее обучение и все такое, но я его развратила», — рассказала она.

Однажды свекровь и другие родственники пришли проведать Individual_Bus5181 и ее супруга. Мать мужа зашла в ванную комнату, где зачем-то начала копаться в шкафах. В одном из них невестка хранила секс-игрушки, некоторые из которых, по ее признанию, «довольно дикие».

«Свекровь была в полном ужасе. Она вышла и сразу же начала на нас кричать, но я нашла это уморительным. В итоге они ушли, и с тех пор она несколько раз звонила мужу, все больше и больше расстраиваясь. Я все еще считаю это смешным, хотя муж из-за этого несколько смущается. Видимо, мы травмировали его маму, но ведь у нее не было ни единой причины рыться в моем шкафу», — заключила женщина.

