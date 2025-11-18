Названо слово 2025 года

Прилагательное «парасоциальный» названо словом 2025 года Кембриджским словарем

Прилагательное «парасоциальный» стало словом 2025 года по версии Кембриджского словаря английского языка, передает ТАСС.

Слово «парасоциальный» обозначает одностороннюю эмоциональную связь, которую индивид испытывает по отношению к знаменитости, персонажу из литературы или кино либо к искусственному интеллекту.

В заявлении словаря для 2025 года приведены примеры его использования: «парасоциальные отношения» — это взаимодействие между артистом и его поклонником, а «парасоциальное горе» — переживание утраты после кончины известной личности.

Ранее слова «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия», которые начали использовать в TikTok, добавили в обновленную версию Кембриджского словаря. «Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре очень увлекательно», — сказал руководитель лексической программы Колин Макинтош. Он отметил, что в словарь попадают только те слова, которые сохранят свою актуальность.