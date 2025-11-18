Бывший СССР
Названы потери ВСУ с начала СВО

ВСУ с начала СВО потеряли почти 1,5 миллиона человек
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 миллиона человек раненными и убитыми, об этом пишет ТАСС.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил России и Министерства обороны России, потери украинской армии на начало текущего года составляли более одного миллиона человек. В 2025 году Украина потеряла более 450 тысяч человек убитыми и раненными.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение командования ВСУ продолжать борьбу за Красноармейск, Димитров заметно ослабляет противника на других направлениях.

