ВСУ с начала СВО потеряли почти 1,5 миллиона человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 миллиона человек раненными и убитыми, об этом пишет ТАСС.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил России и Министерства обороны России, потери украинской армии на начало текущего года составляли более одного миллиона человек. В 2025 году Украина потеряла более 450 тысяч человек убитыми и раненными.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение командования ВСУ продолжать борьбу за Красноармейск, Димитров заметно ослабляет противника на других направлениях.