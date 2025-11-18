Забота о себе
02:00, 18 ноября 2025Забота о себе

Названы пять мешающих наслаждаться сексом установок

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Наталья Музыка предупредила, что некоторые установки мешают наслаждаться сексом. Пять самых распространенных из них она перечислила в своем Telegram-канале.

Первой такой установкой Музыка назвала убеждение, что секс обязательно должен заканчиваться оргазмом. «Эрекция пропала, настроение ушло, тело решило "нет" кульминации — и что? Это не конец света», — заявила она. Также помехой удовольствию могут стать мысли о своем внешнем виде во время секса.

По словам специалистки, половой контакт может оказаться неудачным, если у человека есть внутренний запрет на демонстрацию своих несовершенств перед партнером. То же самое касается привычки молчать и терпеть, чтобы не испортить момент. «Постоянно ломать себя под чужие фантазии опасно, поскольку секс перестанет приносить удовольствие», — предупредила Музыка.

Наконец она хотя бы на время интимной близости забыть о быте и проблемах. «Сначала дела, а потом удовольствие? Перфекционисты так думают. В реальности — сначала наслаждение, а потом бытовые мелочи, иначе на интим просто не останется сил и времени, а секс превратится в рутину», — пояснила сексолог.

Ранее гинеколог Ренита Уайт рассказала о плюсах секса в период менструации. Таким способом можно уменьшить болевые ощущения и снять спазмы, утверждает она.

