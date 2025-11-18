Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

Metropoles: Игра со сверстниками обернулась для 11-летнего американца инсультом

В США необычная игра со сверстниками обернулась для 11-летнего школьника Коула Дитмора инсультом. Историю юного американца рассказало издание Metropoles.

Во время игры Дитмор засунул в рот маркер, который его одноклассники пытались выбить футбольным мячом, не задев при этом лицо друга. Однако после неудачного броска мяча мальчик случайно проглотил маркер, стал задыхаться и в конце концов потерял сознание. Когда он очнулся, то стал невнятно говорить и не мог контролировать левую сторону тела.

В больнице после осмотра и ряда исследований врачи обнаружили, что маркер проколол насквозь заднюю стенку горла Дитмора, а удар мячом спровоцировал у него инсульт. Ребенок провел неделю в реанимации. Подвижность у него довольно быстро восстановилась, тем не менее спустя даже два месяца после случившегося он все еще проходит курс физиотерапии.

