11:30, 18 ноября 2025Забота о себе

Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Metropoles

В США необычная игра со сверстниками обернулась для 11-летнего школьника Коула Дитмора инсультом. Историю юного американца рассказало издание Metropoles.

Во время игры Дитмор засунул в рот маркер, который его одноклассники пытались выбить футбольным мячом, не задев при этом лицо друга. Однако после неудачного броска мяча мальчик случайно проглотил маркер, стал задыхаться и в конце концов потерял сознание. Когда он очнулся, то стал невнятно говорить и не мог контролировать левую сторону тела.

В больнице после осмотра и ряда исследований врачи обнаружили, что маркер проколол насквозь заднюю стенку горла Дитмора, а удар мячом спровоцировал у него инсульт. Ребенок провел неделю в реанимации. Подвижность у него довольно быстро восстановилась, тем не менее спустя даже два месяца после случившегося он все еще проходит курс физиотерапии.

Ранее шестилетняя девочка Эви Берри пережила два инсульта. После этого она оказалась временно парализована.

