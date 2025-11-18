Наука и техника
Обнаружены защищающие от нарушения зрения природные вещества

IOVS: Дефицит агматина и тиамина приводит к необратимой утрате зрения
Ученые из Университета Миссури выявили два природных вещества — агматин и тиамин (витамин B1), — резкое снижение которых характерно для глаз пациентов с глаукомой. Исследование, опубликованное в Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS), показывает: именно дефицит этих молекул может способствовать воспалению и гибели нервных клеток сетчатки, что и приводит к необратимой утрате зрения.

Команда изучила глазную жидкость 19 пациентов с глаукомой и 10 здоровых добровольцев, проверив 135 метаболитов. Агматин и тиамин оказались значительно ниже нормы у больных. Затем ученые протестировали эти вещества на клетках сетчатки и на мышах: повышение их уровня уменьшало воспаление, защищало чувствительные клетки от гибели и даже улучшало зрение животных.

Авторы считают, что агматин и тиамин могут стать ранними биомаркерами глаукомы, позволяя выявлять болезнь до появления симптомов, а также основой для новых методов лечения, которые будут не просто замедлять течение болезни, но и защищать клетки от повреждений. В перспективе, отмечают исследователи, простой анализ крови на эти маркеры может сделать раннюю диагностику глаукомы доступной каждому.

Ранее ученые протестировали имплант PRIMA с AR-очками, который возвращает зрение пациентам с возрастной макулярной дегенерацией.

