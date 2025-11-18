Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:48, 18 ноября 2025Россия

Один из готовивших покушение на Шойгу уже был фигурантом дела об убийстве

Один из организаторов покушения на Шойгу был фигурантом дела об убийстве Купцова
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Один из готовивших покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов уже был фигурантом дела об убийстве башкирского предпринимателя Марата Купцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Верховного суда Башкирии.

Тогда уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана было выделено в отдельное производство в связи с розыском. Купцова застрелили в марте 2016 года из газового пистолета, переделанного под боевой.

О сорванном покушении на Сергея Шойгу три дня назад сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), но тогда не было раскрыто имя одного из высших должностных лиц страны, которого хотели убить.

Накануне покушения Шойгу в Каир во главе межведомственной делегации для переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Девушка съела просроченную еду и жестоко поплатилась за это

    Появилось видео пожара в здании украинской редакции в Днепропетровске

    Священник рассказал о бегстве ВСУ из Курской области

    Один из готовивших покушение на Шойгу уже был фигурантом дела об убийстве

    Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

    Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

    В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

    Редакция украинского СМИ загорелась после атаки ВС России на Днепропетровск

    В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости