Оксана Самойлова вышла в свет в мини-юбке и откровенном топе

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша посетила вечеринку по поводу дня рождения PR-директора журнала The Voice Никиты Мартынова. Она предстала на размещенных кадрах в коричневом меховом костюме, который состоял из мини-юбки и кроп-топа с капюшоном.

Также предпринимательница надела черный кожаный бюстгальтер и дополнила образ нательной цепочкой с шипами, бусами и очками.

Ранее в ноябре Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини.

