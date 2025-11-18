Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:53, 18 ноября 2025Ценности

Оксана Самойлова вышла в свет в мини-юбке и откровенном топе

Блогерша Оксана Самойлова вышла в свет в мини-юбке и откровенном топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша посетила вечеринку по поводу дня рождения PR-директора журнала The Voice Никиты Мартынова. Она предстала на размещенных кадрах в коричневом меховом костюме, который состоял из мини-юбки и кроп-топа с капюшоном.

Также предпринимательница надела черный кожаный бюстгальтер и дополнила образ нательной цепочкой с шипами, бусами и очками.

Ранее в ноябре Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости