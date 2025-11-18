Пассажирский поезд врезался в мусоровоз в российском регионе

Под Челябинском пассажирский поезд врезался в мусоровоз

В Челябинской области пассажирский поезд врезался в мусоровоз. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Все произошло недалеко от село Аргаяш. От удара состава грузовик перевернулся, сильное повреждение получила кабина. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб.

«Мы с детьми вышли и поймали машину, уехали уже оттуда, но есть пострадавшие», — приводит канал слова очевидцев.

Ранее стало известно о столкновении пассажирского автобуса и поезда в Хабаровске, в результате чего пострадали четыре человека. В автобусе на момент инцидента находились трое пассажиров, один из которых несовершеннолетний, и водитель.