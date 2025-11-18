Переговоры Ермака и Уиткоффа в Турции отменили

Журналист Кэрролл: Переговоры Ермака и Уиткоффа в Турции отменены

Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции, запланированные на 19 ноября, были отменены. Об этом сообщил обозреватель The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.

«Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — написал журналист. Он не уточнил, имеет ли в виду дело о коррупции на Украине или что-то иное.

Стало известно, что Ермак летит в Лондон, где планирует встретиться с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании. Встреча пройдет на фоне коррупционного скандала на Украине. При этом тема разговора неизвестна.