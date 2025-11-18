Поединок мужчин после ссоры в родительском чате попал на видео

В Белгороде мужчины с топором и битой подрались после ссоры в родительском чате

В Белгороде двое мужчин с топором и битой устроили побоище после ссоры в родительском чате. Видео поединка сняла мать школьника, которая организовала разборки. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах мужчина с топором противостоит другому, который размахивает битой. Они наносят друг другу болезненные удары. Женщина, которая ведет съемку, кричит, чтобы вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина с топором разбивает машину и уезжает.

Причиной конфликта родителей стало оскорбление от одного мальчика, который назвал другого сыном гулящей женщины. Мать оскорбленного вызвала на встречу отца оскорбителя и отправила туда своего приятеля.

После драки мужчину с топором задержали полицейские, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что на Урале драка пассажиров в автобусе из-за места дорого обошлась троим россиянам. Суд взыскал с них по 100 тысяч рублей в пользу потерпевших.