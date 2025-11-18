В Госдуме отреагировали на слова министра обороны Польши о войне с Россией

Депутат Новиков: Слова министра обороны Польши о войне с РФ являются пропагандой

Слова министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о возможной войне с Россией — это часть большой пропагандистской кампании по демонизации страны, считает первый зампредседателя по международным делам Дмитрий Новиков. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Косиняк-Камыш заявил о том, что Польша находится на грани прямого военного столкновения с Россией. Он назвал это «состоянием между войной и миром». Отвечая на вопрос журналиста о возможном нападении России, он отметил, что «каждый сценарий необходимо рассматривать очень серьезно».

В основе пропагандистской кампании Европы по демонизации России лежит кризис, который переживает капиталистический мир, полагает депутат.

На этом фоне, когда и население в проигрыше, и часть капитала крупного в проигрыше, нужно, во-первых, как-то обосновать ухудшение положения граждан — объясняют российской угрозой, во-вторых, нужно найти возможность альтернативных схем, связанных с запуском экономики, если автопроизводители уходят, если другие производства сокращаются, если энерговооруженность уменьшается в силу того, что российский газ теперь не приходит Дмитрий Новиков депутат Госдумы

В этих условиях военный сектор рассматривается как та экономическая область, за счет которой можно бороться с безработицей, а также сохранять часть передовых отраслей промышленности, указал парламентарий.

«А это все тоже требует идеологического и пропагандистского обоснования. Против кого вооружаться? Понятно, что не против США или кого-то еще в западном мире. Поэтому Россия рисуется в качестве угрозы, которая должна оправдать не только ухудшение социального самочувствия жителей Евросоюза, но и стать условием роста милитаризации в странах ЕС. Польша — не исключение и действует ровно в том же духе», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что некий неназванный противник готовится к нападению на Польшу.

