Генерал Кукула заговорил о нападении некоего противника

RP: Генерал Кукула предупредил о нападении некоего противника на Польшу

Некий противник готовится к нападению на Польшу, объявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Jedynka, передает газета Rzecz Pospolita (RP)

«Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству», — предупреждает военный.

Некий неназванный противник, о котором рассказывает глава польского генштаба, якобы пытается «создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши».

Ранее в Польше неизвестные дважды за день устроили диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Премьер Польши Дональд Туск назвал произошедшее беспрецедентным «актом саботажа».