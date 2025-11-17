Мир
19:15, 17 ноября 2025Мир

Генерал Кукула заговорил о нападении некоего противника

RP: Генерал Кукула предупредил о нападении некоего противника на Польшу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaap Arriens / XinHua / Globallookpress.com

Некий противник готовится к нападению на Польшу, объявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Jedynka, передает газета Rzecz Pospolita (RP)

«Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству», — предупреждает военный.

Некий неназванный противник, о котором рассказывает глава польского генштаба, якобы пытается «создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши».

Ранее в Польше неизвестные дважды за день устроили диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Премьер Польши Дональд Туск назвал произошедшее беспрецедентным «актом саботажа».

