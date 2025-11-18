Мир
Президент Финляндии признал необходимость прямых переговоров с Россией

Стубб: Европе придется начать прямые переговоры с Россией
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Рано или поздно Европа должна будет вступить в переговоры с Россией. С таким мнением выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает издание Politico.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — отметил Стубб, отвечая на вопрос о том, необходимо ли европейским странам попытаться напрямую взаимодействовать с лидером России Владимиром Путиным.

Впрочем, в своей недавней речи Александр Стубб снова призвал Европу продолжать поддерживать Украину. Комментируя коррупционный скандал вокруг президента Украины Владимира Зеленского, финский глава указал ему на необходимость как можно скорее разобраться с обвинениями в хищении и получении взяток.

Кроме того, президент Финляндии заявил, что не стоит рассчитывать на прекращение огня на Украине в текущем году. Он предположил, что начало мирных переговоров необходимо ждать не раньше марта 2026 года.

