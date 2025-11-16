Президент Финляндии призвал Европу продолжать поддерживать Украину

AP: Президент Финляндии Стубб призвал Европу продолжать поддерживать Украину

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине, несмотря на громкий коррупционный скандал. Такое мнение он высказал в интервью с Associated Press (AP).

Стубб заявил, что европейским лидерам необходимо поддерживать всестороннюю помощь Украине, поскольку та вынуждена противостоять российским войскам, постепенно продвигающимся на поле боя. В то же время президент Финляндии отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо как можно скорее разобраться с обвинениями в хищении и получении взяток.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стоит рассчитывать на прекращение огня на Украине в этом году. По его прогнозам, начала мирных переговоров надо ждать не раньше марта 2026 года.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, который, по сообщениям прессы, владеет «кошельком» Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В деле также фигурируют занимавший до 17 июля пост министра энергетики Герман Галущенко и сменившая его Светлана Гринчук.