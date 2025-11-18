Пригожин дал совет Инстасамке

Продюсер Иосиф Пригожин назвал певицу Инстасамку доброй и отзывчивой девушкой

Продюсер Иосиф Пригожин дал совет певице Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева), исполнившей хит его супруги Валерии «Маленький самолет». Его цитирует Общественная служба новостей.

Медиаменеджер отметил, что артистка выбрала одну из самых трогательных песен Валерии — композицию о добре и сказке. «Отсюда можно сделать вывод, что образ, который столько лет создавала Инстасамка, — это всего лишь образ. В реальности она очень добрая и отзывчивая девушка», — отметил продюсер.

В то же время Пригожин посоветовал артистке работать над вокалом. Он добавил, что Инстасамке, привыкшей читать рэп, не хватает чистоты исполнения.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов похвалил Ларису Долину, которая исполнила песню Инстасамки «За деньги да». Он отметил, что певица способна превратить «любое убожество» в классный трек.