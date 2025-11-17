Долину похвалили за способность превратить «любое убожество» в хит

Соседов: Лариса Долина может превратить любое убожество в классный трек

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина, которая исполнила песню Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) «За деньги да» для новогоднего музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика», способна спеть профессионально любой хит. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Соседова, он слабо верит в то, что Инстасамка умеет петь, и ее песни «вряд ли можно назвать песнями». «Но Лариса Александровна сможет любое убожество превратить в классный и легкий трек. У нее есть такой талант», — заявил он, добавив при этом, что удивлен выбором репертуара.

«Словом, выбор меня неприятно удивил, это бредовая идея, честно говоря», — сказал критик, но при этом подчеркнул, что с большим интересом послушает трек в исполнении Долиной.

