14:27, 17 ноября 2025

Долину похвалили за способность превратить «любое убожество» в хит

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина, которая исполнила песню Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) «За деньги да» для новогоднего музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика», способна спеть профессионально любой хит. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Соседова, он слабо верит в то, что Инстасамка умеет петь, и ее песни «вряд ли можно назвать песнями». «Но Лариса Александровна сможет любое убожество превратить в классный и легкий трек. У нее есть такой талант», — заявил он, добавив при этом, что удивлен выбором репертуара.

«Словом, выбор меня неприятно удивил, это бредовая идея, честно говоря», — сказал критик, но при этом подчеркнул, что с большим интересом послушает трек в исполнении Долиной.

Ранее певец Юрий Лоза резко ответил на обвинения Сергея Соседова, который заявил, что автор хита «Плот» «впустую потратил жизнь».

