07:28, 18 ноября 2025Экономика

Продажи подержанных машин в России взлетели

«Автостат»: В октябре продажи легковых машин с пробегом в РФ выросли на 18 %
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

В октябре 2025 года в России взлетели продажи легковых машин с пробегом. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает ТАСС.

В сравнении с сентябрем продажи подержанных автомобилей выросли на 18 процентов. В годовом выражении рынок увеличился на 7,9 процента. Всего было реализовано 653 тысячи машин. Самыми популярными стали автомобили Lada (142,9 тысячи единиц), Toyota (66,2 тысячи единиц), Kia (39,6 тысячи единиц), Hyundai (37,4 тысячи единиц), а также Nissan (28,7 тысячи единиц).

Наиболее часто продаваемыми за месяц стали Lada 2107 (13,9 тысячи единиц), Kia Rio (13,1 тысячи единиц), Hyundai Solaris (12,5 тысячи единиц), Ford Focus (10,6 тысячи единиц), а также внедорожник Lada 4x4 (10,5 тысячи единиц).

Среди импортеров б/у машин сохранила лидерство Япония — несмотря на снижение, ее доля в сегменте составила 35,3 процента. Также в топ-5 вошли Южная Корея (23 процента), Китай (17,6 процента), Грузия (10,2 процента) и Белоруссия (6,1 процента).

По итогам января-сентября 2025 года Россия перестала быть главным импортером китайских автомобилей. На первое место вышла Мексика с показателем 410 739 транспортных средств. На второй позиции расположились Объединенные Арабские Эмираты, купившие 367 796 машин. Россия заняла третью строчку — 357 708 автомобилей.

