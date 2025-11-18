Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 18 ноября 2025Мир

Путин получил сердечный привет от иностранного лидера

Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал Путину сердечный привет от Си Цзиньпина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Ли Цян (слева) и Владимир Путин (справа)

Ли Цян (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Премьер Госсовета Китая Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину сердечный привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего хочу передать вам сердечный привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина», — отметил Ли Цян в ходе встречи с Путиным в Москве.

Премьер Госсовета КНР также отметил, что возможность вновь посетить российскую столицу и встретиться с главой государства стала для него большой честью.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Цзиньпином в Пекине. В российскую делегацию также вошли вице-премьеры России Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Александр Новак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

    Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости