Путин получил сердечный привет от иностранного лидера

Премьер Госсовета Китая Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину сердечный привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прежде всего хочу передать вам сердечный привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина», — отметил Ли Цян в ходе встречи с Путиным в Москве.
Премьер Госсовета КНР также отметил, что возможность вновь посетить российскую столицу и встретиться с главой государства стала для него большой честью.
В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Цзиньпином в Пекине. В российскую делегацию также вошли вице-премьеры России Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Александр Новак.