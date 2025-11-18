Раскрыт поджигатель техники на сто миллионов рублей в российском регионе

В Калининграде задержан 24-летний мужчина за поджог склада с электронной и бытовой техникой на сумму около 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленником оказался заведующий складом. Выяснилось, что, устроив поджог, он решил скрыть хищение дорогостоящих товаров из складских помещений.

По словам спикера МВД, заведующий неоднократно похищал технику со склада. Он попросил бывшего коллегу, который раньше работал грузчиком, поджечь склад, чтобы скрыть недостачу. В свою очередь, тот привлек своего друга, который прилетел в Калининград из страны ближнего зарубежья. В результате пожара кровля здания и находившиеся внутри товары были полностью уничтожены.

Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Двое фигурантов арестованы, а третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

