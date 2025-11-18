Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 18 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыт поджигатель техники на сто миллионов рублей в российском регионе

В Калининграде задержан мужчина за поджог склада с техникой на 100 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Калининграде задержан 24-летний мужчина за поджог склада с электронной и бытовой техникой на сумму около 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленником оказался заведующий складом. Выяснилось, что, устроив поджог, он решил скрыть хищение дорогостоящих товаров из складских помещений.

По словам спикера МВД, заведующий неоднократно похищал технику со склада. Он попросил бывшего коллегу, который раньше работал грузчиком, поджечь склад, чтобы скрыть недостачу. В свою очередь, тот привлек своего друга, который прилетел в Калининград из страны ближнего зарубежья. В результате пожара кровля здания и находившиеся внутри товары были полностью уничтожены.

Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Двое фигурантов арестованы, а третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что подросток по указке незнакомца устроил поджог в кинотеатре крупнейшего в Москве торгового центра «Авиапарк».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости