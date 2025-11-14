Силовые структуры
12:24, 14 ноября 2025Силовые структуры

Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

Прокуратура Москвы: Подросток устроил поджог в «Авиапарке» по указке незнакомца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подросток устроил поджог в кинотеатре крупнейшего в Москве торгового центра «Авиапарк» по указке незнакомца. Об этом он рассказал на допросе, сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

16-летний юноша рассказал, что познакомился с девушкой в соцсети и отправил ей свою геолокацию, чтобы выбрать место для встречи. После этого с ним связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который обвинил подростка в нарушении закона.

Мошенники все время держали связь с запуганным юношей, заставили его обыскать свой дом, отдавая поручения по видео. Он сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести злоумышленникам деньги с нее. Затем они убедили юношу отправиться в торговый центр с канистрой бензина и в кинотеатре устроить поджог.

В прокуратуре напомнили о необходимости предупредить детей, что о любых контактах они должны сообщать родителям. Правоохранительные органы никогда не требуют от граждан совершать противоправные действия.

Об инциденте сообщалось вечером 13 ноября. Молодой человек поджег горючую жидкость во время киносеанса. Персонал ТЦ эвакуировал зрителей. Охранники скрутили поджигателя и передали его подоспевшим полицейским. По утверждению очевидцев, пожарная сигнализация не включалась.

