16:54, 18 ноября 2025

Раскрыто мнение Белого дома о публикации файлов по делу Эпштейна

Белый дом не верит, что публикация файлов по делу американского миллиардера и осужденного педофила Джеффри Эпштейна урегулирует скандал. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность чиновника Белого дома.

«Будут ли люди когда-нибудь удовлетворены? Нет, потому что в этой стране действительно верят, что федеральное правительство имеет на руках список педофилов, которые работали на Эпштейна. И это неправда», — сказал он.

По его словам, он ожидает, что Сенат США также проголосует за публикацию материалов, связанных с Эпштейном.

Издание отметило, что своей публикацией в социальной сети Truth Social о том, что ему «нечего скрывать» президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что всегда выступал за идею обнародования материалов.

12 ноября Конгресс США опубликовал документы из имущества Эпштейна, которые породили слухи о якобы имевшем место оральном сексе (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Трампа и его предшественника Билла Клинтона.

