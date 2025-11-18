Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
Раскрыты преимущества российского мегапроекта

Союз пассажиров РФ: ВСМ Москва — Екатеринбург улучшит связь отдаленных регионов
Нина Ташевская
Фото: Компания "Скоростные магистрали" / РИА Новости

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Екатеринбурга улучшит транспортную связь с отдаленными регионами страны. Преимущества российского мегапроекта раскрыл председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это связка и с федеральным центром, и регионов между собой», — уточнил эксперт. По словам Янкова, время в пути от столицы до Екатеринбурга почти не изменится и будет достигать шести-семи часов.

Однако среди плюсов новой ВСМ представитель ведомства отметил улучшение транспортного сообщения между Казанью и Екатеринбургом — сейчас между городами курсирует не так много поездов и самолетов. «Будем надеяться, что вдоль линии ВСМ тоже недорогие ресурсы смогут возникать», — заключил Янков.

Ранее в Минтрансе рассказали, что к 2050 году протяженность ВСМ будет достигать 4500 километров. Скоростные поезда собираются запустить в Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург, Адлер и Рязань.

