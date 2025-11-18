Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 18 ноября 2025Россия

Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

Протоиерей Бородин предостерег православных россиян от веры в Деда Мороза
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин предостерег православных россиян от веры в Деда Мороза, передает «Абзац».

Бородин отметил, что христианам не стоит воспринимать его в качестве настоящего волшебника.

По мнению священнослужителя, серьезно относиться к дедушке с мешком подарков не нужно. Это самообман, для православного подобное неприемлемо, подчеркнул Бородин.

До этого сообщалось, что в Орле появилась огромная скульптура Снегурочки без головы за 17 миллионов рублей.

Пользователи соцсетей назвали скульптуру «призраком коммунизма» из-за красного плаща и «матерью Франкенштейна». Также уточнялось, что в общей сложности администрация Орла за 17,5 миллиона рублей закупила две пары Дедов Морозов и Снегурочек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости