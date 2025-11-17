В российском городе появилась гигантская снегурочка без головы за миллионы рублей

В Орле установили гигантскую скульптуру снегурочки без головы, сообщает Telegram-канал Mash.
Фигура установлена на улице Ленина. Отмечается, что праздничное украшение города изначально было с головой, однако она была «лысая», что, как сообщает Telegram-канал, не понравилось местным жителям. В соцсетях они также назвали скульптуру «призраком коммунизма» из-за красного плаща и «матерью Франкенштейна».
В общей сложности администрация Орла за 17,5 миллиона рублей закупила две пары Дедов Морозов и Снегурочек.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге задумали установить бюст Сталина. С соответствующим предложением выступило грузинское общество «Сакартвелло», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор».