В российском городе появилась гигантская снегурочка без головы за миллионы рублей

В Орле появилась огромная снегурочка без головы за 17 миллионов рублей

В Орле установили гигантскую скульптуру снегурочки без головы, сообщает Telegram-канал Mash.

Фигура установлена на улице Ленина. Отмечается, что праздничное украшение города изначально было с головой, однако она была «лысая», что, как сообщает Telegram-канал, не понравилось местным жителям. В соцсетях они также назвали скульптуру «призраком коммунизма» из-за красного плаща и «матерью Франкенштейна».

В общей сложности администрация Орла за 17,5 миллиона рублей закупила две пары Дедов Морозов и Снегурочек.

